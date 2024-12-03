İsrail, Şam Havalimanı yakınlarını vurdu

İsrail'in, Şam Uluslararası Havalimanı yakınlarında düzenlediği hava saldırısında bir aracı hedef aldığı bildirildi.

İsrail, Şam Havalimanı yakınlarını vurdu
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 03.12.2024 - 13:06

Suriye haber ajansı SANA'nın haberine göre İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da yer alan Şam Uluslararası Havalimanı yakınlarında bir hava saldırısı düzenledi.

Haberde, İsrail savaş uçaklarının saldırısında, bir aracın hedef alındığı belirtildi.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.


Etiketler: #israil #suriye

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