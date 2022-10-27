İsrail Savunma Bakanı Gantz'dan 'Atatürk' mesajı

27 Ekim 2022 Perşembe, 12:51

Türkiye ile İsrail arasında devam eden normalleşme adımları kapsamında Türkiye'ye gelen İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Ankara programına Anıtkabir ziyaretiyle başladı. Gantz, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Gantz ile görüşmesi bekleniyor.

Gantz İbranice yayınladığı ilk mesajında, "Türkiye ziyaretime bu sabah Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına mozoleye çelenk bırakarak başladım. Bugün ilerleyen saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Savunma Bakanı Akar ile görüşeceğim ve onlarla iki ülke arasındaki güvenlik ilişkilerinin gelişimini tartışacağım" ifadelerine yer verdi.

Gantz, İngilizce yayınladığı ikinci mesajında ise şu ifadeleri kullandı:

"Mustafa Kemal Atatürk, 'Yurtta sulh cihanda sulh' dilemişti. Anıtkabir'deki mozolesini ziyaret ederken saygılarımı sunuyor ve bu asil amaç için çalışmaya devam edeceğime bağlılığımı ifade ediyorum..."