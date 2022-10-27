İsrail Savunma Bakanı Gantz'ın Türkiye ziyareti ülkede siyaset kulislerini hareketlendirdi
İsrail basınına konuşan üst düzey bir güvenlik yetkilisi; Erdoğan'ın, ABD ile olan ilişkisi nedeniyle İsrail'e ihtiyacı olduğunu öne sürerek İsrail'in yanıtının, doğrudan ulusal çıkarlara endeksli olacağını dile getirdi.
İsrail basınının gündeminde, Savunma Bakanı Benny Gantz'ın Türkiye ziyareti var. Gantz, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi. İsrailli bir savunma bakanının 12 yıl sonra ilk kez Türkiye'ye geliyor oluşu iki ülke arasında normalleşme adımlarının sıklaştığı bir süreçte sembolik önem taşıyor.
"ACELEMİZ YOK..."
İsrail merkezli Walla News'e konuşan üst düzey bir İsrailli güvenlik kaynağı, iki ülke arasında on yılı aşkın bir aradan sonra gerçekleşen ilk ziyareti "tarihi" olarak nitelendirdi.
İsrail'in Ankara ile ilişkileri normale döndürmek için acelesi olmadığını ve ölçülü adımlar attığını belirten kaynak, "Türkiye ile temaslarımızda, Yunanistan ve Kıbrıs ile olan derin ve samimi ilişkimizi zedeleyecek bir nokta yok. Yunanistan ve Kıbrıs'taki liderler Amerikalılarla koordineli olarak, en başından beri temaslardan haberdar. Ölçülü ve çok dikkatli davranıyoruz, dikkatli adımlar atıyoruz" dedi.
"ONA, İSTEDİĞİNİ VERECEK MİYİZ?"
Erdoğan'ın ABD ile olan ilişkisi nedeniyle İsrail'e ihtiyacı olduğunu öne süren kaynak sözlerine şöyle devam etti: "Erdoğan, pozisyonunu korumaya çalışıyor ve bu çerçevede İsrail'i, Washington'a yakın bir oyuncu olarak görüyor. Bu yeteneği inkar etmiyoruz. Peki, ona istediğini verecek miyiz? Bu, İsrail'in çıkarlarına bağlı..."
Kaynak, terörle mücadele konusunda, "Erdoğan, istediği zaman İsrail'e yönelik terör eylemlerine karşı tutum alabildiğini gösterdi. Umarım bu ve diğer terör unsurlarıyla mücadelede ilerleme kaydedeceğiz" dedi.
Demecinde, İran'ın durumuna da değinen kaynak, Türkiye ile İsrail'in İran'ı kontrol etme bağlamında ortak çıkarlara sahip olduğunu belirtti.
İlgili Haberler
- İsrail Savunma Bakanı Gantz, Filistin lideri Abbas'ı evinde ağırladı
- Ukraynalı yetkiliden İsrail çıkışı: İstihbarat sağladı, İHA'ların çoğu düşürüldü
- İsrail Başbakanı Lapid, 1 Kasım seçimlerine 'iki devletli çözüm' mesajıyla gidiyor
- İsrail'de Lübnan ile deniz sınırı anlaşması itirazlarına ret
- İsrail Ekonomi Bakanı Orna Barbivay Ankara'da
-
Video Haberler
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
- Antikanın tanımı da değişiyor
- 12 yıl sonra saçına makas değdi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Yardımına Belediye ekipleri yetişti
- Karpuz tarlasında çalışarak dünya şampiyonu oldu
- 'Kuzular firarda'
- Tescilli sarıulak zeytini bahçede 20 lira
- Güneş Tutulmasını işte böyle izledi
- Tamire alınan telefonun bataryası patladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Vekil transferine bir yenisi daha eklendi
- Ünal’ın sözleri Erdoğan'ı kızdırdı
- HDP, Gelecek ve DEVA'yı yok saydı
- Fakıbaba’nın milletvekilliği düştü
- Mahkemeden 'Gülşen' kararı
- Amerikalı savcı kimlerin telefonlarını çaldırıyor
- Milyonlarca genci ilgilendiren karar Meclis'ten geçti
- Edip Akbayram'ın konseri iptal edildi!
- Öğretmene ‘kaçak’ saydırdılar
- Anayasa Mahkemesi'nden 'sansür yasası' kararı