İsrail Savunma Bakanı Gantz'ın Türkiye ziyareti ülkede siyaset kulislerini hareketlendirdi

27 Ekim 2022 Perşembe, 11:56

İsrail basınının gündeminde, Savunma Bakanı Benny Gantz'ın Türkiye ziyareti var. Gantz, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi. İsrailli bir savunma bakanının 12 yıl sonra ilk kez Türkiye'ye geliyor oluşu iki ülke arasında normalleşme adımlarının sıklaştığı bir süreçte sembolik önem taşıyor.

"ACELEMİZ YOK..."

İsrail merkezli Walla News'e konuşan üst düzey bir İsrailli güvenlik kaynağı, iki ülke arasında on yılı aşkın bir aradan sonra gerçekleşen ilk ziyareti "tarihi" olarak nitelendirdi.

İsrail'in Ankara ile ilişkileri normale döndürmek için acelesi olmadığını ve ölçülü adımlar attığını belirten kaynak, "Türkiye ile temaslarımızda, Yunanistan ve Kıbrıs ile olan derin ve samimi ilişkimizi zedeleyecek bir nokta yok. Yunanistan ve Kıbrıs'taki liderler Amerikalılarla koordineli olarak, en başından beri temaslardan haberdar. Ölçülü ve çok dikkatli davranıyoruz, dikkatli adımlar atıyoruz" dedi.

"ONA, İSTEDİĞİNİ VERECEK MİYİZ?"

Erdoğan'ın ABD ile olan ilişkisi nedeniyle İsrail'e ihtiyacı olduğunu öne süren kaynak sözlerine şöyle devam etti: "Erdoğan, pozisyonunu korumaya çalışıyor ve bu çerçevede İsrail'i, Washington'a yakın bir oyuncu olarak görüyor. Bu yeteneği inkar etmiyoruz. Peki, ona istediğini verecek miyiz? Bu, İsrail'in çıkarlarına bağlı..."

Kaynak, terörle mücadele konusunda, "Erdoğan, istediği zaman İsrail'e yönelik terör eylemlerine karşı tutum alabildiğini gösterdi. Umarım bu ve diğer terör unsurlarıyla mücadelede ilerleme kaydedeceğiz" dedi.

Demecinde, İran'ın durumuna da değinen kaynak, Türkiye ile İsrail'in İran'ı kontrol etme bağlamında ortak çıkarlara sahip olduğunu belirtti.