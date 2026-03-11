İsrail semalarında alarm: İran füzeleri ateşlendi

İran’ın son balistik füze saldırısının ardından İsrail’in merkezinde sirenler çalarken, İsrail ordusu (IDF) kuzey bölgeleri için de erken uyarı yayımladı.

Açıklamada, İran’dan İsrail’e doğru yeni füzelerin fırlatıldığının tespit edildiği belirtildi.

İsrail ordusuna göre saldırı kapsamında az sayıda balistik füze fırlatıldı.

Füzelerin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği, bazılarının ise açık alanlara düştüğü bildirildi.

Saldırı sırasında İsrail’in merkez bölgeleri, Kudüs çevresi, ülkenin kuzeyi ve Batı Şeria’nın bazı noktalarında sirenlerin devreye girdiği aktarıldı.

İlk bilgilere göre İran’ın son füze saldırısında can kaybı ya da doğrudan isabet eden bir saldırı sonucu yaralanma olmadığı açıklandı.