Suat Kılıç: İsrail ile ticaret bugün kesilmelidir
Yeniden Refah Partisi’nin Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Suat Kılıç, Gazze'deki İsrail saldırılarını hatırlatıp "Müslüman ülkelere ve devletlere halklarına sesleniyorum. Bu katliamlara seyirci kalınmamalıdır. İsrail'le ticaret bugün kesilmelidir” dedi.
Yeniden Refah Partisi’nin ABB Adayı Suat Kılıç seçim çalışmaları kapsamında Nallıhan ilçesi Çayırhan Mahallesi’nde Seçim Koordinasyon Merkezi’ni (SKM) ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Kılıç, İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamlara seyirci kalınmaması gerektiğini ifade etti.
Kılıç, “Başta ülkemiz olmak üzere Bütün Müslüman ülkelere, devletlere ve halklarına sesleniyorum. Bu katliamlara göz yumulmamalıdır. İsrail'le ticaret bugün kesilmelidir. Burada da kadınlar var. Onların da ana yüreği var. Bir konuya dikkat çekiyorlar. İsrail terör devleti, Gazze'deki katliamlarına, Ramazan demeden, iftar, sahur demeden devam ediyor. Çocuklar ve kadınlar katlediliyor. İsrail terör devletinin bakanları bile artık Gazzelilerin yaşama hakkı olmadığını iddia ediyor ve savunuyor. Savaş suçlusu Netanyahu’ya, uluslararası ceza mahkemesinde yargılanacaktır. Netanyahu'ya destek verenler, bu katliama göz yumanlar da uluslararası ceza mahkemesinde yargılanacaktır. Sonları hüsrandır. 2’nci Dünya Savaşı'nda Almanya'da işlenenden daha beter savaş suçlarını işlemeye devam ediyorlar. Milyonlarca insanı refah kapısının önünde kış koşullarında, Ramazan günlerinde hiçbir kutsala aldırış etmeksizin açlığa mahkûm ediyorlar. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri tarafından dökülen gözyaşları inşaat gözyaşlarıdır. Sahte gözyaşlarıdır. Onlar katliamın sadece seyircisi değil azmettiricisidir. Bu savaş suçlarına karşı uluslararası kamuoyu harekete geçmelidir” ifadelerinde bulundu. (
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