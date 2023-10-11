İsrail, sızmanın 'yanlış alarm' olduğunu açıkladı!

Yayınlanma: 11.10.2023 - 22:31

Güncelleme: 11.10.2023 - 23:31

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan’dan İsrail topraklarına 15 insansız hava aracı (İHA) ile sızma girişimi gerekçesiyle verilen acil durum uyarısının “beşeri hata” olduğunu açıkladı.

Ülkenin kuzeyindeki sınır bölgelerindeki vatandaşlarına sığınaklarında kalma uyarısını geri çeken ordu, açıklamasında, "şu an itibariyle bir sızma yaşanmasının ihtimal dışı” olduğunu kaydetti.

İsrail ordusu İç Cephe Komutanlığı, Lübnan’dan İsrail topraklarına İHA’larla sızma girişimi gerçekleştirildiği gerekçesiyle uyarı yayınlamıştı.

Lübnan sınırındaki bölgelerde uyarı sirenleri devreye sokulmuş, bölgedeki İsraillilerden evlerinden çıkmamaları veya sığınaklara girmeleri istenmişti.

İSRAİL FİLİSTİN AÇIKLAMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1055 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 184 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 24 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti. Ayrıca İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde çıkan olaylarda 2 Filistinliyi öldürmüştü.