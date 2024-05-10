İsrail sözcüsü, İngiliz gazeteciye Gazze’deki sivil zaiyatını söyleyemedi

Yayınlanma: 10.05.2024 - 16:28

Güncelleme: 10.05.2024 - 16:28

8 Mayıs salı günü ‘Piers Morgan Uncensored’ adlı YouTube kanalına konuk olarak katılan İsrail hükümet sözcüsü Avi Hyman, gazeteci Piers Morgan’ın Gazze’de yaşanan insanlık dramı ile ilgili sorduğu sorulara cevap veremedi.

İsrail hükümet sözcüsü, açıklamasının başında “Bildiğiniz gibi, sivil zaiyatı en az indirgemek için (İsrail olarak) gereken her şeyi yapıyoruz” dedi ancak İsrail ordusunun bu zamana kadar kaç sivil öldürdüğü sorusuna cevap veremedi.

Röportaj esnasında diğer sorulara yanıt veremeyen İsrail sözcüsü Hyman’ın sessizliği çok dikkat çekti.

PIERS MORGAN KİMDİR?

Piers Stefan Pughe-Morgan, 30 Mart 1965 doğumlu İngiliz yayıncı, gazeteci, yazar ve sunucudur. Kariyerine 1988 yılında, The Sun gazetesinde başladı. 29 yaşında İngiliz ulusal gazetesinin en genç editörü ünvanını alan Morgan, 2022'den 2024'e kadar Piers Morgan Uncensored adlı programın sunuculuğunu yaptı ve TalkTV’den ayrılarak programını YouTube platformuna taşıdı.