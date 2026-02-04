İsrail Suriye'de işgale devam ediyor: Kuneytra'da 3 köyde kontrol noktası kuruldu

Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail ordusunun Kuneytra kırsalının güney ve kuzeyindeki çeşitli köylere ilerlediğini bildirdi.

Haberde, 10 askeri araçtan oluşan İsrail güçlerinin Kuneytra kırsalının güneyindeki Saida e Hanout köyüne ilerlediği, 5 askeri aracın köyün batısında bir kontrol noktası kurduğu, diğer 5 aracın da Saida el Golan köyüne doğru ilerleyerek ikinci bir kontrol noktası kurduğu kaydedildi.

Eş zamanlı olarak, 3 araçtan oluşan başka bir askeri birliğin de Samdaniye Şarkiye köyüne ilerleyerek köyü Han Arnabeh kasabasına bağlayan yolda bir kontrol noktası kurarak arama çalışmaları yaptığı belirtildi.

İsrail ordusu, dün de Rasem el-Ravadi, Tel Krum Jaba ve Samdaniyah Şarkiye köyüne ilerleyerek kontrol noktası kurmuştu.

İsrail ordusu, Suriye’nin güneyindeki Dera ve Kuneytra bölgelerinde sık sık askeri araçlarla girip, kontrol noktaları kurarak "arama tarama" yapıyor.

Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından harekete geçen İsrail ordusu, Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi işgal altına almıştı.

İsrail güçleri, Suriye'nin güney vilayetleri Kuneytra ve Dera'nın kırsallarına da girerek, bölge halkını tehdit ediyor.