Cumhuriyet Gazetesi Logo
İsrail Suriye'de işgale devam ediyor: Kuneytra'da 3 köyde kontrol noktası kuruldu

İsrail Suriye'de işgale devam ediyor: Kuneytra'da 3 köyde kontrol noktası kuruldu

4.02.2026 11:32:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
Takip Et:
İsrail Suriye'de işgale devam ediyor: Kuneytra'da 3 köyde kontrol noktası kuruldu

İsrail ordusu, Suriye topraklarında Esad'ın devrilmesinin ardından başladığı işgallerini genişletiyor. İsrail güçleri Kuneytra'daki 3 köyde ilerleyerek kontrol noktaları kurdu, arama tarama faaliyetleri yaptı.

Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail ordusunun Kuneytra kırsalının güney ve kuzeyindeki çeşitli köylere ilerlediğini bildirdi.

Haberde, 10 askeri araçtan oluşan İsrail güçlerinin Kuneytra kırsalının güneyindeki Saida e Hanout köyüne ilerlediği, 5 askeri aracın köyün batısında bir kontrol noktası kurduğu, diğer 5 aracın da Saida el Golan köyüne doğru ilerleyerek ikinci bir kontrol noktası kurduğu kaydedildi.

Eş zamanlı olarak, 3 araçtan oluşan başka bir askeri birliğin de Samdaniye Şarkiye köyüne ilerleyerek köyü Han Arnabeh kasabasına bağlayan yolda bir kontrol noktası kurarak arama çalışmaları yaptığı belirtildi.

İsrail ordusu, dün de Rasem el-Ravadi, Tel Krum Jaba ve Samdaniyah Şarkiye köyüne ilerleyerek kontrol noktası kurmuştu.

İsrail ordusu, Suriye’nin güneyindeki Dera ve Kuneytra bölgelerinde sık sık askeri araçlarla girip, kontrol noktaları kurarak "arama tarama" yapıyor.

Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından harekete geçen İsrail ordusu, Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi işgal altına almıştı.

İsrail güçleri, Suriye'nin güney vilayetleri Kuneytra ve Dera'nın kırsallarına da girerek, bölge halkını tehdit ediyor. 

 

İlgili Konular: #israil ordusu #Suriye ordusu #HTŞ

İlgili Haberler

EMEP'li milletvekillerinden Bakanlığa 'İsrail’e petrol' soruları: 'Bu sevkiyatı kabul ediyor musunuz?'
EMEP'li milletvekillerinden Bakanlığa 'İsrail’e petrol' soruları: 'Bu sevkiyatı kabul ediyor musunuz?' EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ile Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Türkiye üzerinden İsrail'e ham petrol sevkiyatının sürdüğü iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.
İsrail ordusundan İran’a karşı savaş tatbikatı
İsrail ordusundan İran’a karşı savaş tatbikatı İsrail basını, İsrail ordusunun İran'ın kalabalık merkezlere 2 bin füzeyle saldırı düzenlemesi ihtimaline karşı tatbikat yaptığını yazdı.
İsrail’den İran alarmı: Tüm cephelerde hazırlık içindeyiz
İsrail’den İran alarmı: Tüm cephelerde hazırlık içindeyiz İsrail ordusunun Kuzey Cephesi Komutanı Tümgeneral Rafi Milo, ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırısının Tahran yönetiminin misillemesine yol açabileceği ihtimaline karşı İsrail ordusunun tüm cephelerde hazırlık içinde olduğunu söyledi.