İsrail, Suriye-Lübnan arasındaki sınır kapısını vurdu

İsrail ordusu, Suriye ile Lübnan arasında, Şam'ın güneyindeki Cdeydit Yabus Sınır Kapısı'na saldırı düzenledi.

İsrail, Suriye-Lübnan arasındaki sınır kapısını vurdu
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AA
Yayınlanma: 30.09.2024 - 10:05

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye ile Lübnan arasındaki Cdeydit Yabus Sınır Kapısı'nı hedef aldı.

Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu, olay yerine ambulans sevk edildiği öğrenildi.

Hedef alınan sınır kapısı, Lübnan'ın kuzeydoğusunu Suriye'nin başkenti Şam'a bağlıyor.


Etiketler: #suriye #Lübnan

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