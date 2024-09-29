Suriye'de İran destekli gruplar ile ABD güçleri arasında çatışma

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde Fırat Nehri'nin batı yakasında konuşlu İran destekli gruplar ile ABD güçleri arasında karşılıklı saldırı düzenlendi.

Suriye'de İran destekli gruplar ile ABD güçleri arasında çatışma
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AA
Yayınlanma: 29.09.2024 - 09:45

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Fırat Nehri'n batı yakasında konuşlu İran destekli gruplar, ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi'ne roket saldırısı gerçekleştirdi.

ABD üssünün bulunduğu bölgede güçlü patlamalar duyulurken, saldırıda zayiat olup olmadığı bilinmiyor.

Söz konusu saldırıya karşılık olarak ABD'ye bağlı hava araçları da Deyrizor kent merkezinde Harabeş, Bursaid ile Sinaa mahallesinde ve Elbukemal ilçesindeki Herri köyünde İran destekli gruplara ait askeri noktaları hedef aldı.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Suriye ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.


Etiketler: #ABD #suriye

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