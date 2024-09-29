Rusya'dan 'normalleşme süreci' açıklaması: Türkiye-Suriye ilişkileri nereye gidiyor?

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ve Suriye temsilcilerinin “Kürt meselesi” de dahil olmak üzere ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik diyalog için fikirler ortaya koyduklarını söyledi.

Rusya'dan 'normalleşme süreci' açıklaması: Türkiye-Suriye ilişkileri nereye gidiyor?
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 29.09.2024 - 13:02

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ve Suriye temsilcilerinin “Kürt meselesi” de dahil olmak üzere ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik diyalog için fikirler ortaya koyduklarını söyledi.

Lavrov, “Kısa bir süre önce burada Türk mevkidaşımla görüştüm ve bu konuyu ele aldık. Ayrıca, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin yeni atanan Dışişleri Bakanı ile de bu konuyu görüştüm. Her iki taraf da bana göre normalleşme sürecinin yeniden başlamasını sağlayabilecek fikirler ortaya koydu. Ve tabii ki Kürt meselesi, terörle mücadele ve sınır güvenliği konularıyla birlikte bu görüşmelerin odağında yer alacak” dedi.

Geçen yıl Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesine yönelik toplantılar yapıldığını kaydeden Lavrov, “Rusya-İran-Türkiye-Suriye formatında askeri ve dışişleri bakanları bir araya geldi. Görüşmeler olumlu geçti” dedi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın, “Şam'la diyalog kurması gerektiğini” belirten Lavrov, “Kürt örgütlerinin (YPG/PKK) terörü şiddetle reddetmeleri ve Suriye cumhuriyetinin bir parçası olarak kalmaktan başka çareleri olmadığını nihayet anlamaları gerektiğine inanıyorum. Şam ile uzlaşmaları gerekiyor” dedi.

Lavrov, Rusya'nın, Ortadoğu'daki çatışmaların diğer ülkelere sıçramasını önlemek için çalışacağını kaydederek, şunları söyledi:

“Çatışmanın diğer ülkelere sıçramasını nasıl önleyebileceğimize gelince, bunu yapabiliriz ve yapmaya devam edeceğiz. Suriye Arap Cumhuriyeti'nde güvenliği sağlamaya yardımcı olan bir askeri gücümüz var ve görevlerini yerine getirmeye devam edecek. Ancak, yine de bazı oyuncuların İran'ı kışkırtarak, ABD'yi tahrik etmek ve tüm bölgede büyük bir topyekûn savaş başlatmak istediklerini hissediyorum.”


Etiketler: #suriye #Rusya

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