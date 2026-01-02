İsrail, Suriye'nin güneyine kontrol noktası kurdu

Alman Haber Ajansı DPA’nın aktardığına göre İsrail güçleri, Umm el-Azzam ile Meşirfe arasındaki yolda geçici bir kontrol noktası kurdu; yoldan geçen araçları durdurarak arama yaptı ve kimlik kontrolü gerçekleştirdi. Devriye daha sonra bölgeden çekildi.

İsrail konvoyu, herhangi bir gözaltı ya da çatışma bilgisi olmaksızın, Kuneytra kırsalındaki Adnaniye bölgesinde kurulan yeni askeri üsse doğru hareket etti.

HAREDİLERİ KONUŞLANDIRDI

İsrail ordusu, bir gün önce yaptığı açıklamada, bünyesinde kökten dinci Haredi hareketinden askerlerin yer aldığı Haşmonayim Tugayı’na bağlı birlikleri Suriye’nin güneyindeki güvenlik bölgesine konuşlandırdığını duyurmuştu.

Açıklamada, tugaya bağlı piyade unsurlarının eğitimlerin ardından 'hedefe yönelik' saha faaliyetlerine başladığı; bu kapsamda istihbarat toplama ve tehditleri bertaraf etme amaçlı aramalar yapıldığı öne sürüldü.

ARTAN İHLALLER

Baas rejiminin 8 Aralık 2024’te devrilmesinden bu yana, Kuneytra ve Dera kırsalında neredeyse günlük İsrail ihlalleri kayda geçiyor. Bu girişler zaman zaman gözaltılarla sonuçlanıyor; bazı kişiler serbest bırakılırken, bazılarının tutukluluğu sürüyor.

İsrail, 1974 ateşkesini fiilen askıya alarak aylar boyunca silahsızlandırılmış bölgeye (DMZ) girdi; güney Suriye’de, tampon hattın ötesine askeri personel ve teçhizat konuşlandırdı. Bunlar arasında Hermon Dağı’ndaki (Cebel eş-Şeyh) stratejik gözlem noktası da bulunuyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Şam’dan Cebel eş-Şeyh’e kadar uzanan bir silahsızlandırılmış bölge” oluşturmak istediğini açıklamış; Suriye tarafı bu talebi reddetmişti.

Öte yandan, ABD arabuluculuğunda Suriyeli ve İsrailli yetkililer arasında yürütülen altı tur görüşme, sınır hattında istikrarı hedefleyen bir güvenlik anlaşmasıyla sonuçlanmadı. Reuters’a göre müzakereler Eylül 2025’ten bu yana askıda.