İsrail, Suriye'deki bazı hedefleri vurdu

Yayınlanma: 13.03.2024 - 09:12

Güncelleme: 13.03.2024 - 09:12

İsrail ordusu, Lübnan Hizbullah'ına ait olduğu iddiasıyla Suriye'deki 2 hedefe saldırı düzenlediğini açıkladı.

İsrail ordusundan Hizbullah'a ait hedeflere yönelik saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun Suriye'de Hizbullah'a ait olduğu iddiasıyla 2 hedefe saldırı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Tel Aviv yönetimi, Suriye'de kendisine atfedilen hava ve füze saldırılarını üstlenmekten kaçınıyor.

İsrail ordusu, son 5 ay içinde Hizbullah ile girilen çatışmalarda, 4 bin 300'den fazla hedefi vurduğunu ve bunun sonucunda 300 kişiyi öldürdüğünü açıklamıştı.