İsrail, Suriye'deki bazı hedefleri vurdu

İsrail ordusu, Lübnan Hizbullah'ına ait olduğu iddiasıyla Suriye'deki 2 hedefe saldırı düzenlediğini açıkladı.

AA
Yayınlanma: 13.03.2024 - 09:12
İsrail, Suriye'deki bazı hedefleri vurdu
Abone Ol google-news

İsrail ordusu, Lübnan Hizbullah'ına ait olduğu iddiasıyla Suriye'deki 2 hedefe saldırı düzenlediğini açıkladı.

İsrail ordusundan Hizbullah'a ait hedeflere yönelik saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun Suriye'de Hizbullah'a ait olduğu iddiasıyla 2 hedefe saldırı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Tel Aviv yönetimi, Suriye'de kendisine atfedilen hava ve füze saldırılarını üstlenmekten kaçınıyor.

İsrail ordusu, son 5 ay içinde Hizbullah ile girilen çatışmalarda, 4 bin 300'den fazla hedefi vurduğunu ve bunun sonucunda 300 kişiyi öldürdüğünü açıklamıştı.


israil haberleri suriye haberleri vurdu haberleri

İlgili Haberler

İngiliz kadın Türkiye'de ölmüştü: 'Sağlık turizmi reklamları yasaklansın'

İngiliz kadın Türkiye'de ölmüştü: 'Sağlık turizmi reklamları yasaklansın'
İran'daki ‘Çarşamba Suri’ kutlamalarında 14 ölü, binlerce yaralı

İran'daki ‘Çarşamba Suri’ kutlamalarında 14 ölü, binlerce yaralı
Sudan'daki iç savaşta yeni gelişme: Televizyon binası ele geçirildi

Sudan'daki iç savaşta yeni gelişme: Televizyon binası ele geçirildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Seçimden sonra bekleniyordu... Nakit avansta taksit sayısı düşürüldü mü? Bankalardan 'nakit avans' kararı

Seçimden sonra bekleniyordu... Nakit avansta taksit sayısı düşürüldü mü? Bankalardan 'nakit avans' kararı
Manisa’da şok olay: Atatürk büstüne baltayla saldıran zanlı serbest bırakıldı

Manisa’da şok olay: Atatürk büstüne baltayla saldıran zanlı serbest bırakıldı
Ekrem İmamoğlu'ndan 'burs' açıklaması: 'Yayın yasağı getirmişler, naklen buradan anlatıyorum'

Ekrem İmamoğlu'ndan 'burs' açıklaması: 'Yayın yasağı getirmişler, naklen buradan anlatıyorum'
Sindirimi kolaylaştıran ve serinleten: Meyan Şerbeti iftar sofralarında

Sindirimi kolaylaştıran ve serinleten: Meyan Şerbeti iftar sofralarında
Anayasaya aykırı...Ulusal gazetede resmi Peştuca ilan yayımlanmasına tepki

Anayasaya aykırı...Ulusal gazetede resmi Peştuca ilan yayımlanmasına tepki
Yeşilçam’ın yıldız oyuncusu Bahar Öztan’ın oğlundan sağlık durumuyla ilgili açıklama…

Yeşilçam’ın yıldız oyuncusu Bahar Öztan’ın oğlundan sağlık durumuyla ilgili açıklama…
Emekli yurttaştan İmamoğlu'na: 'Bir şey diyeceğim ama Erdoğan duyacak mı?'

Emekli yurttaştan İmamoğlu'na: 'Bir şey diyeceğim ama Erdoğan duyacak mı?'
Yeşilçam’ın usta yapımcısı Arif Keskiner sonsuzluğa uğurlandı

Yeşilçam’ın usta yapımcısı Arif Keskiner sonsuzluğa uğurlandı