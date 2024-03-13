İsrail, Suriye'deki bazı hedefleri vurdu
İsrail ordusu, Lübnan Hizbullah'ına ait olduğu iddiasıyla Suriye'deki 2 hedefe saldırı düzenlediğini açıkladı.
İsrail ordusu, Lübnan Hizbullah'ına ait olduğu iddiasıyla Suriye'deki 2 hedefe saldırı düzenlediğini açıkladı.
İsrail ordusundan Hizbullah'a ait hedeflere yönelik saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, İsrail ordusunun Suriye'de Hizbullah'a ait olduğu iddiasıyla 2 hedefe saldırı gerçekleştirdiği kaydedildi.
Tel Aviv yönetimi, Suriye'de kendisine atfedilen hava ve füze saldırılarını üstlenmekten kaçınıyor.
İsrail ordusu, son 5 ay içinde Hizbullah ile girilen çatışmalarda, 4 bin 300'den fazla hedefi vurduğunu ve bunun sonucunda 300 kişiyi öldürdüğünü açıklamıştı.
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