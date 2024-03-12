İngiliz kadın Türkiye'de ölmüştü: 'Sağlık turizmi reklamları yasaklansın'

Yayınlanma: 12.03.2024 - 17:51

Güncelleme: 12.03.2024 - 17:56

İskoçya vatandaşı Shannon Bowe, Türkiye'de geçirdiği mide ameliyatının ardından 28 yaşında hayatını kaybetti. İskoç Ulusal Partisi milletvekili John McNally, Bowe'nin ölümünü İngiltere alt meclisi Avam kamarasında gündeme getirdi ve sağlık turizmi reklamlarının yasaklanması çağrısında bulundu.

İskoç Ulusal Partisi milletvekili John McNally, "ölen çok fazla insan" olduğunu söyledi ve "Türkiye'deki estetik ameliyatların ardından, kendi seçmenim olan 28 yaşındaki Shannon da dahil olmak üzere pek çok korkunç ölüm meydana geldi. Shannon dokuz saat boyunca bir masanın üzerinde kıvranırken ailesi en acı verici, en korkunç ölüme tanık oldu" ifadesinde bulundu.

Resmi siteden yayımlanan hükümet uyarısının caydırıcı olmadığına değinen John McNally, meclis konuşmasında "Bildiğim kadarıyla Dışişleri Bakanları bu tür gereksiz ölümler konusunu, Türk hükümet yetkilileriyle bir kez bile gündeme getirmedi ve dahası resmi sitede yer alan acınası bir seyahat tavsiyesi satırının yeterince iyi olmadığına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

McNally, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Bakan, tehlikeli sağlık turizmiyle bilinen ülkelerle ilgili olarak kabinedeki meslektaşları ve düzenleyici kurumlarla işbirliği içinde reklamların yasaklanması ve Shannon'unki gibi başka ölümleri önlemenin olası bir yolunu araştıracak mı?"

Dışişleri Bakanı Leo Docherty, İskoç milletvekilinin sorusuna "Bu konu Türk muhataplarımızla pek çok düzeyde ele alınmaktadır" cevabını verdi.

Docherty, "Her zaman daha fazla ne yapabileceğimize odaklanmış durumdayız. Ankara'daki misyon şefi bu konunun aciliyetini ve önemini çok iyi kavramış durumda. Bu nedenle Türk yetkililerle yakın işbirliği içinde çalışıyor" dedi.

Londra hükümeti, sağlık turizmiyle ilgili olarak vatandaşlarına Türkiye'ye seyahat uyarısında bulunmuştu. Londra hükümeti tarafından İngiliz turistlere, Türk Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı sağlık kuruluşlarına gitmeleri tavsiye edilmişti.