İsrail'den Suriye'ye saldırı
İsrail savaş uçakları, Suriye'de askeri altyapıyı hedef aldı.
İsrail ordusu, dünkü saldırıya karşılık, Suriye'deki askeri altyapıyı hedef aldığını duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, savaş uçaklarının Suriye ordusunun altyapısını ve havan topu rampalarını vurduğu ifade edildi.
Dün İsrail ordusu, Suriye topraklarından atılan iki roket nedeniyle Golan Tepeleri'nde sirenlerin çaldığını, boş araziye düşen iki rokete karşılık bölgenin top atışlarıyla vurulduğunu açıklamıştı.
İsrail'in Yedioth Aharnoth gazetesi de konuya ilişkin haberinde, "Golan Tepeleri'ne atılan iki roketin Suriye'nin Dera bölgesinde bulunan İran milislerince fırlatıldığını" öne sürmüştü.
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