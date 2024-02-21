İsrail Suriye'yi vurdu: İki ölü
Suriye devlet basınına yansıyan haberlere göre, İsrail başkent Şam'ın Kafar Susa bölgesinde bir apartmana füze saldırısı düzenledi. Saldırıda iki kişinin öldüğü açıklandı.
İsrail'in Suriye'nin Kafar Susa bölgesine bu sabah füze saldırısında bulunduğu iddia edildi. Suriye devlet basınına yansıyan haberlerde, 21 Şubat Çarşamba günü başkent Şam'da yaşanan saldırılarda pek çok İsrail füzesinin bir apartmanı vurduğu ileri sürüldü.
Reuters haber ajansının aktardığına göre, saldırının yaşandığı bölge, konut olarak kullanılan çok sayıda apartmana, okullara, İran kültür merkezlerine ev sahipliği yapıyor ve güvenlik kurumları tarafından kullanılan büyük, yüksek koruma altındaki bir komplekse yakın bir noktada yer alıyor. Şubat 2023'te de bu bölgenin yine İsrail tarafından hedef alındığı ve İranlı askeri uzmanların saldırı sonucu öldüğü açıklanmıştı. Suriye devlet haber ajansı SANA, konuya ilişkin haberinde son olayın 'İsrail saldırısı' olduğunu aktardı.
SANA: İKİ SİVİL ÖLDÜ, BİR SİVİL YARALANDI
Saldırının ardından SANA'ya konuşan askeri bir kaynak, bu sabah saat 9.40 sıralarında İsrail'in işgal altındaki Golan yönünden bir dizi füzeyle Şam’ın Kafar Susa mahallesindeki bir konut binasını hedef alan bir hava saldırısı başlattığını bildirdi. Askeri kaynak, “Saldırıda iki sivilin ölümü, bir sivilin yaralanması ve hedeflenen bina ile bazı komşu binalarda maddi hasar meydana gelmesiyle sonuçlandı” diye konuştu.
'ART ARDA PATLAMA SESLERİ DUYULDU'
Görgü tanıkları da bölgede çok sayıda art arda patlama sesleri duyduklarını, patlamaların yakınlardaki bir okulda bulunan çocukları korkuttuğunu ve bölgeye ambulansların gönderildiğini anlattı. İsrail makamları konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.
Ocak ayında da başkent Şam'ın Mazzeh mahallesindeki bir binanın İsrail tarafından hedef alındığı iddia edilmiş, İran Devrim Muhafızları, saldırıda dört mensubunun öldüğünü doğrulayarak 'Suriye güçlerinden de ölenlerin olduğunu' bildirmişti.
Daha önce de İran Devrim Muhafızları'nda 'tecrübeli bir askeri danışman' olduğu ifade edilen Seyid Razi Musavi'nin Suriye'de İsrail'in düzenlediği bir saldırıda öldürüldüğü haberleri İran basınına yansımıştı. Aralık 2023'te yaşanan olayın ardından, İran Dışişleri Bakanlığı da 'misilleme hakkının saklı tutulduğunu' açıklamıştı. Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar, Musavi'nin İran ve Suriye arasındaki askeri işbirliğini koordine ettiğini söylerken, İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, Musavi'nin Şam'ın güneydoğusundaki Seyyide Zeyneb bölgesindeki bir hava saldırısında öldürüldüğünü belirtmişti.
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