İsrail tankları El-Ehli Baptist Hastanesi’ni kuşattı: Ekipler, yaralılara ulaşamıyor
Son dakika haberi... Filistin Kızılayı, İsrail tanklarının Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi’ni kuşattığını ve ekiplerinin yaralılara ulaşamadığını açıkladı.
Filistin Kızılayı, İsrail tanklarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan El-Ehli Baptist Hastanesi'ni kuşattığını ve ekiplerinin hareket edememesi nedeniyle bölgedeki yaralılara ulaşamadıklarını bildirdi.
Filistin Kızılayının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail tanklarının Gazze'nin kuzeyindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni kuşattığı belirtildi.
Kuşatma nedeniyle Kızılay ekiplerinin hastaneden hareket edemediği ve Gazze'nin kuzeyindeki yaralılara ulaşamadığı ifade edildi.
İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'deki 35 hastaneden 25'i hizmet dışı kaldı.
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