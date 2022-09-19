İsrail Türkiye Büyükelçisi olarak Irit Lilian'ı atadı

İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Irit Lillian, İsrail Büyükelçisi olarak atandı.

cumhuriyet.com.tr
19 Eylül 2022 Pazartesi, 16:32
İsrail Türkiye Büyükelçisi olarak Irit Lilian'ı atadı
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İsrail ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleşme sürecinde yeni bir adım atıldı. 

İsrail, İlişkilerin normale dönmesi adımından bir ay sonra Türkiye'ye büyükelçi atanmasını onayladı.

İsrail merkezli İ24news'ün haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanlığı, Irit Lilian'ın Türkiye büyükelçisi olarak atandığını duyurdu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi sürecinde ve öncesinde Lillian, İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı idi.


israil Büyükelçi Irit Lilian

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