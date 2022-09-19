İsrail'in yeni Türkiye Büyükelçisi Irit Lillian kimdir?

19 Eylül 2022 Pazartesi, 16:46

Irit Lillian 1962 yılında İsrail'in Rehovot şehrinde dünyaya geldi. Tel Aviv Üniversitesi'nden mezun olan Lillian askerlik hizmeti sırasında İsrail Savunma Kuvvetleri radyosunda editörlük yaptı. Askerlik hizmetinden sonra Kudüs İbrani Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi aldı. Lillian 1986'da İsrail Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmaya başladı. 2015 ile 2019 yılları arasında İsrail'in Bulgaristan Büyükelçiliği'ni yaptı. 2019 yılından günümüze kadar İsrail'in Ankara Büyükelçiliği'nde Maslahatgüzar olarak görev yaptı.

TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ OLDU

İsrail, İlişkilerin normale dönmesi adımından bir ay sonra Türkiye'ye büyükelçi atanmasını onayladı.

İsrail merkezli İ24news'ün haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanlığı, Irit Lilian'ın Türkiye büyükelçisi olarak atandığını duyurdu.