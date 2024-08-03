İsrail ve İngiltere genelkurmay başkanları, Tel Aviv'de bir araya geldi

Yayınlanma: 03.08.2024 - 14:18

Güncelleme: 03.08.2024 - 14:18

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin X'te yaptığı açıklamaya göre, iki genelkurmay başkanı Tel Aviv'de bir araya geldi.

Görüşmede bölgedeki "stratejik güvenlik" konuları ve işbirliği alanlarına ilişkin ortak bir değerlendirme yapıldığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Öte yandan İsrail Savunma Bakanlığı dün yaptığı yazılı açıklamada, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, Lübnan'dan İsrail'e resmi ziyaret için gelen İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile görüştüğünü paylaşmıştı.

Açıklamada, Gallant ve Healey arasında "savunma ve istihbarat alanları dahil, birçok stratejik ve askeri alanda işbirliğinin görüşüldüğü" kaydedilmişti.