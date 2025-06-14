İsrail ve İran'dan yeni saldırılar... Rishon Lezion kentinde en az 2 kişi öldü: Enkazda aramalar sürüyor!

İsrail polisi tarafından paylaşılan bir fotoğrafta,
saldırının gerçekleştiği bölgeden insanların tahliye edildiği görülüyor.
Yetkililer, saldırıda en az iki kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin ise
yaralandığını açıkladı.
Ulusal acil durum servisi Magen David Adom (MDA) yaptığı
açıklamada, olay yerine ulaşan ekiplerin ''birden fazla binada ciddi yıkımla
karşılaştığını'' belirtti.
MDA açıklamasında, ''Yaralılardan bazıları enkaz altında
mahsur kalmıştı, bazıları ise yürüyerek yardım istedi. Burası oldukça zor ve
karmaşık bir sahneydi; kimsenin enkaz altında kalmadığından emin olmak için
aramalar sürüyor'' ifadelerine yer verildi.
ABD BÜYÜKELÇİSİ GECE BOYUNCA 5 KEZ SIĞINAĞA İNDİĞİNİ AÇIKLADI
İsrail ordusu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda sabaha
karşı füze sirenlerinin alarma geçtiğini ve milyonlarca İsrailli’nin
sığınaklara koştuğunu duyurdu.
ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, gece boyunca beş
kez sığınaklara inmek zorunda kaldığını açıkladı. Huckabee, X hesabından
yaptığı paylaşımda, “İsrail’de zorlu bir geceydi” ifadelerini kullandı.
Huckabee, cumartesi sabahı yaptığı paylaşımda, Yahudiler
için dinlenme günü olan Şabat’ın normalde sakin geçmesi gerektiğini ancak
“muhtemelen öyle olmayacağını” belirterek, gece boyunca İsrail’in çeşitli
bölgelerinde sirenlerin çaldığını aktardı.
MİSİLLEMELER DEVAM EDİYOR
İran’ın geniş çaplı misilleme saldırıları devam ederken, ABD
Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları çarşamba günü Orta Doğu’daki çeşitli
bölgelerde bulunan görece önemsiz personelin tahliyesi için hazırlık yapmıştı.
Bu adım, İsrail’in İran’a yönelik saldırısından iki gün önce
atıldı.