Clinton'a 'Filistin' tepkisi: Film festivalinde protesto
Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, 74. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) katıldığı bir etkinlikte protesto edildi.
Berlin'deki Theatre des Westens'te düzenlenen "Barış için Sinema" galasında farklı yerlerdeki koltuklarda oturan 6-7 kişi ayağa kalkarak, 76 yaşındaki eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'u yüksek sesle eleştirdi.
Sosyal medya paylaşımlarında da söz konusu protestoda bir kişinin Hillary Clinton'a Ortadoğu'daki gerilimlerin sorumlusu olduğunu belirterek, "Savaş suçlususunuz. Yazıklar olsun size. Utanın" dediği görülüyor.
Göz Atın
Protestocular, "Filistin'e özgürlük" sloganı da atarak, İsrail'in Gazze saldırılarını durdurması ve derhal bir ateşkesin sağlanması çağrısında bulundu.
Hillary Clinton ise protestoculara sorunların bağırılarak çözülemeyeceği cevabını verdi.
Protestocular güvenlik ekibi tarafından salondan zorla çıkartıldı.
ABD haberleri abd dışişleri bakanı haberleri Hillary Clinton haberleri Film haberleri FESTival haberleri Protesto haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kanıtlamazsa dünyanın en namert insanıdır...'
- Başsavcılıktan jet itiraz!
- 'Kimse korkmasın, herkese kelepçeleri yetmez!'
- Suudi Arabistan'da bir ilk: Güzellik yarışması...
- Ortaylı'dan o düğüne ilişkin yeni açıklama
- CHP İstanbul'da 2 ilçenin adayını değiştirdi
- Cumhur Ankara’da ‘tedirgin’
- CHP Hatay kararını verdi
- Feyza Altun’un gözaltına alınmasına tepki yağdı
- O dönerci ilk kez konuştu