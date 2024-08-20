İsrail, yedek askerleri göreve çağırdı: 'Kuvvet eksikliği...'
İsrail ordusu, daha önce askerlikten muaf tutulan yedek askerleri, “kuvvet eksikliği” gerekçesiyle göreve çağırmaya başladığını duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, “Savunma Bakanı (Yoav Gallant), daha önce askerlik hizmetinden muaf tutulan ve halen hizmet yaşında olan yedek askerlerin, kuvvet eksikliği nedeniyle göreve geri çağrılması talimatı verdi” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, bu kararın düzenli ve yedek kuvvetlerin durum ve faaliyet hacminin değerlendirilmesi ve ordunun asker sayısını artırmayı planladığı süreç çerçevesinde alındığı belirtildi.
Ordunun, hazırlıklarını tamamladıktan sonra yedek askerlerin başvurularını almaya başlayacağına dikkat çekilen açıklamada, dönmeye uygun görülen kişilerin gerekli görüldüğünde çeşitli birimlerde görevlendirileceği kaydedildi.
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