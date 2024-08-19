‘Teknik hata’: İsrail ordusu kendi askerlerini vurdu

Yayınlanma: 19.08.2024 - 21:06

Güncelleme: 19.08.2024 - 21:06

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nin Han Yunus bölgesine düzenlenen hava saldırısında, teknik hata nedeniyle bir bombanın İsrail askerlerinin bulunduğu binaya isabet ettiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 1 İsrail askerinin öldüğü, 3'ü ağır olmak üzere 6 askerin yaralandığı kaydedildi.