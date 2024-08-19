‘Teknik hata’: İsrail ordusu kendi askerlerini vurdu

İsrail ordusunun bu sabah Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırısında teknik hata nedeniyle kendi askerlerinin konuşlandığı binayı vurduğu bildirildi.

AA
Yayınlanma: 19.08.2024 - 21:06
‘Teknik hata’: İsrail ordusu kendi askerlerini vurdu
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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nin Han Yunus bölgesine düzenlenen hava saldırısında, teknik hata nedeniyle bir bombanın İsrail askerlerinin bulunduğu binaya isabet ettiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 1 İsrail askerinin öldüğü, 3'ü ağır olmak üzere 6 askerin yaralandığı kaydedildi.


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