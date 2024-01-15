İsrail'de araç kalabalığın arasına daldı: 1 ölü, 17 yaralı

Yayınlanma: 15.01.2024 - 17:41

Güncelleme: 15.01.2024 - 17:41

İsrail'in Tel Aviv kenti yakınlarında, bir aracın kalabalığa dalması üzerine bir kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı açıklandı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, Ra'anana şehrinde üç ayrı noktada "araçlı saldırı" düzenlendiği belirtildi. Kfar Saba'daki Meir Hastanesi'ne kaldırılan 70 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiği açıklandı. Şüphelinin bıçaklı saldırı düzenlemiş olabileceği de ifade edildi.

İsrail'in Ynet haber sitesinin aktardığına göre, saldırıyı gerçekleştirdiğinden şüphelenilen, Hebron'da (El Halil) yaşayan bir kişi gözaltına alındı.

Saldırıda yaralanan dört kişinin durumunun ağır olduğu ifade edildi. Saldırıların en az üç bölgede gerçekleştirildiği kaydedilen haberde, aracın önce Haharoshet Sokağı'nda yoldan geçenlere çarptığı, ardından Ahuza Sokağı'na yöneldiği ve otobüs durağında bekleyenlere çarptığı aktarıldı.

"ÜÇ KEZ ARAÇ DEĞİŞTİRMİŞ OLABİLİR"

Polisten yapılan açıklamada, saldırının bir 'terör saldırısı' olduğuna inanıldığı ve şüphelinin çalıntı araçlarla insanları ezdiği belirtildi. Polisin açıklamasına göre, şüphelinin olay sırasında üç kez araç değiştirdiği düşünülüyor. Polis Sözcüsü Eli Levy de 'olayın terör saldırısı olduğunun netlik kazanmadığını, fakat şüphenin arttığını' söyledi.

Saldırında kurtulan Sarit isimli bir kişi, Ahuza Sokağı'ndaki durağa yakın bir yerde olduğunu, bazı kişilerin araçla ezildiğini anlattı. Sarit, "İnsanlar, durakta bekliyordu. Bir noktada beyaz bir araç geldi ve orada, duraktaki insanlara çarptı. Korkunçtu. İnsanlar bir anda ezildi" dedi.

"BIÇAKLI SALDIRI" İDDİASI

Reuters ise konuya ilişkin haberinde, bir Filistinlinin 15 Ocak Pazartesi günü bir aracı çalarak insanların üzerine sürdüğünü, şüphelinin gözaltına alındığını ve saldırıyı hangi saikle gerçekleştirdiğinin soruşturulduğunu aktardı. İsrail basınına yansıyan bazı haberlerde de Ra'anana'da yaşanan olayda bazı kişilerin de bıçaklanmış olabileceği bildirildi.

Polis, konuya ilişkin açıklamasında, söz konusu saldırının 'terörist bir araçla ezme saldırısı' olabileceğine işaret etti. Polis, saldırıda yaralanan kişilerin tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığını açıkladı.