İsrail'de bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var

İsrail'in Hayfa kentinde bir alışveriş merkezi yakınlarındaki bir otobüs durağında meydana gelen bıçaklı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.

İsrail'de bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
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AA
Yayınlanma: 03.03.2025 - 13:12

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Lev Hamifratz" alışveriş merkezi yakınlarındaki bir otobüs durağında düzenlenen bıçaklama olayında 1 kişi öldü, 3'ü ağır 4 kişi ise yaralandı.

Yaralılar Rambam Hastanesine sevk edildi.

İsrail devlet televizyonu Kan'ın haberinde, bir güvenlik görevlisinin saldırganı olay yerinde etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

İsrail polisi ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet ekiplerinin bölgeye intikal ettiği ve saldırıya katılan başka bir şüpheli bulunup bulunmadığını tespit etmek için faaliyetlerin devam ettiği aktarıldı.


Etiketler: #israil #bıçaklama

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