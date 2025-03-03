İsrail'de bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
İsrail'in Hayfa kentinde bir alışveriş merkezi yakınlarındaki bir otobüs durağında meydana gelen bıçaklı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Lev Hamifratz" alışveriş merkezi yakınlarındaki bir otobüs durağında düzenlenen bıçaklama olayında 1 kişi öldü, 3'ü ağır 4 kişi ise yaralandı.
Yaralılar Rambam Hastanesine sevk edildi.
İsrail devlet televizyonu Kan'ın haberinde, bir güvenlik görevlisinin saldırganı olay yerinde etkisiz hale getirdiği kaydedildi.
İsrail polisi ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet ekiplerinin bölgeye intikal ettiği ve saldırıya katılan başka bir şüpheli bulunup bulunmadığını tespit etmek için faaliyetlerin devam ettiği aktarıldı.
Etiketler: #israil #bıçaklama
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