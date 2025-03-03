İsrailli ve Filistinli iki yönetmenin konuşması Oscar'a damga vurdu: 'Kardeşiz ama eşit değiliz'

Yayınlanma: 03.03.2025 - 10:12

Güncelleme: 03.03.2025 - 10:12

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Oscar Ödülleri, Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

Batı Şeria’daki Filistinli topluluğun dramını anlatan No Other Land belgeseli, Oscar Ödülleri’nde En İyi Uzun Belgesel dalında ödüle layık görüldü.

Filistinli Basel Adra ve İsrailli gazeteci Yuval Abraham'ın öncülüğünde hazırlanan yapım, Batı Şeria’daki Masafer Yatta topluluğunun sürgün sürecini anlatıyor.

"FİLİSTİN HALKININ ACISINI VE DİRENİŞİNİ ANLATIYOR"

Belgeselin ödül töreninde konuşan Filistinli yapımcı Basel Adra, filmin Filistinlilerin yıllardır maruz kaldığı acıyı ve direnişini yansıttığını belirterek, "No Other Land, onlarca yıldır katlandığımız ve hala direndiğimiz acı gerçekliği gözler önüne seriyor" dedi.

Kısa bir süre önce baba olduğunu belirten Adra, "Kızımın benim yaşadığım hayatı yaşamamasını umuyorum" diyerek Filistin halkına yönelik adaletsizliğe dikkat çekti ve dünyayı, Filistin halkına uygulanan etnik temizliği durdurmaya çağırdı.

"FİLMİ BİRLİKTE YAPTIK, SESİMİZ DAHA GÜÇLÜ"

Filmin İsrailli yönetmeni Yuval Abraham da konuşmasında, Gazze’de süregelen savaşa dikkat çekerek, "Bu filmi Filistinliler ve İsrailliler birlikte yaptık, çünkü birlikte sesimiz daha güçlü. Gazze ve halkının vahşice yok edilmesi sona ermeli. 7 Ekim’de vahşice rehin alınan İsrailli rehineler serbest bırakılmalı" ifadelerini kullandı.

Abraham, projelerinin Filistinliler ve İsrailliler arasındaki eşitsizliği ortaya koyduğunu belirterek, belgeselin yapım sürecinde Adra ile aralarında sıkı bir bağ oluştuğunu vurguladı. "Basel’e baktığımda kardeşimi görüyorum ama eşit değiliz. Ben özgür yaşarken, Basel hayatını kontrol edemediği yasalar altında yaşıyor" dedi.

Abraham, ABD’nin dış politikasının bölgede olumlu gelişmelere engel teşkil ettiğini savunarak, "Basel’in halkı ne kadar özgür ve güvende olursa, benim halkım da o kadar güvende olabilir. Başka bir yol var. Yaşam için, yaşayanlar için çok geç değil" ifadelerini kullandı.

ABD'DE DAĞITIMI YAPILAMADI

Oscar zaferiyle birlikte, No Other Land belgeselinin uluslararası arenada yankı uyandırması bekleniyor. Festival yolculuğu boyunca büyük ilgi gören ve gecenin favorilerinden biri olarak Oscar'a gelen film, 24 ülkede dağıtım anlaşması yapmasına rağmen ABD’de henüz bir dağıtımcı bulamadı.