İsrail'de Covid-19 alarmı: Başbakan karantinaya alındı
İsrail Başbakanı Naftali Bennett, kızının Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kabine toplantısından ayrılarak kendisini karantinaya aldı.
İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in 14 yaşındaki kızı Covid-19’a yakalandı. Benett, kızının Covid-19’a yakalanmasının ardından kabine toplantısından ayrılarak kendisini karantinaya aldı.
Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada; Başbakan Benett’in Golan Tepeleri'ndeki kabine toplantısından ayrıldığı ve PCR testi negatif çıkana kadar kızından ayrı olarak kendini tecrit edeceği aktarıldı.
KARANTİNAYA ALINDI
Başbakanlık ayrıca, Bennett’e söz konusu toplantıya katılmadan önce hızlı bir antijen testi yapıldığı ve sonucun negatif çıktığı ifade edildi. Toplantıdan önce tüm katılımcılara hızlı antijen testi yapıldığını bildiren Başbakanlık, bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığını aktararak, söz konusu çalışanın derhal karantinaya alındığını ve başbakan veya diğer bakanlarla temasa geçmediğini açıkladı.
Başbakanlık, enfekte kişiyle temasa geçen diğer çalışanların ise testlerinin negatif çıktığını fakat tedbir amaçlı kabine toplantısından çıkarıldıkları ifade edildi.
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