İsrail'de kuş gribi sonrası yumurta sıkıntısı
İsrail'deki kuş gribi, tavuk çiftliklerinde yayılmaya devam ederken ülkede yumurta sıkıntısının da baş gösterdiği duyuruldu.
İsrail Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı'nın pazar günü yaptığı açıklamaya göre hastalığa neden olan H5N1 kuş gribi salgını nedeniyle ülkede milyonlarca adetlik yumurta sıkıntısının baş gösterdiği belirtildi.
İsrail'de her ay yaklaşık 200 milyon yumurta tüketildiği ifade edilirken aylık 14 milyon adet yumurta sıkıntısı yaşanacağı tahmin edildi.
İsrail Tarım Bakanı Oded Forer’in, sorunu çözmek amacıyla İsrail pazarını derhal 70-100 milyon yumurtanın gümrüksüz ithalatına açmaya karar verdiği öğrenildi.
TAVUK ÇİFTLİKLERİ TEHLİKE ALTINDA
Bakanlık, İsrail'in kuzey ve güney bölgelerindeki 60 tavuk çiftliğinde görülen kuş gribi dalgasına karşı, virüsün daha fazla yayılmasını önlemek üzere acil durum veteriner prosedürünü devre soktu.
İsrail’de, aralık ayının ilk günlerinde, ülkenin kuzeydoğusundaki Hula Vadisi'nde H5N1 ile enfekte olmuş onlarca vahşi turna bulunduğu bildirilmişti.
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