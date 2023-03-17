İsrail'de muhalefet, yargı değişikliğine karşı çıkıyor

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 08:09

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 08:09

İsrail'deki muhalefet partilerinin başkanları, ortak bir basın toplantısı düzenlendi.

Eski Başbakan ve yeni muhalefet lideri Yair Lapid, basın toplantısında, "Yargı değişikliği planı, milli güvenliğe ve ekonomiye ciddi zararlar vermekte, halkı paramparça etmektedir. Netanyahu zayıf biri. Adalet Bakanı Yariv Levin ve Knesset üyesi Simcha Rotman'ın kontrolü altındadır" ifadelerini kullandı.

İsrail medyası da yargı düzenlemesi planına Levin ve Rotman'ın öncülük ettiğini aktarıyor.

Basın toplantısında konuşan diğer muhalefet partileri başkanları da Netanyahu hükümetinin uygulamaya koymayı planladığı yargı değişikliği planına karşı sokak ve Knesset'te mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

TARTIŞMALI YARGI DÜZENLEMESİ

Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini Meclis'e devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açmıştı.

Ülkedeki en yüksek yargı mercii olarak görev yapan İsrail Yüksek Mahkemesi, Meclis'in çıkardığı kanunları, anayasa taslağı olarak kabul edilen temel yasalara aykırılık gerekçesiyle bozma yetkisine sahip.

Netanyahu hükümeti, açıkladığı yargı düzenlemesinde, Yüksek Mahkeme'nin, Meclis'in çıkardığı kanunları bozma yetkisinin büyük ölçüde elinden alınacağını belirtmişti.

Hükümetin yargının yetkilerini kısıtlayan ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören yargı düzenlemesi, İsrail içinde ve uluslararası alanda yargının yetkilerini kısıtladığı gerekçesiyle yoğun şekilde eleştirilmişti.

İsrail'de hükümetin yargı düzenlemesine karşı kitlesel protestolar haftalardır sürüyor.