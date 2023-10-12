İsrail'de ölen Türk vatandaşının kimliği belli oldu

Yayınlanma: 12.10.2023 - 19:51

Güncelleme: 12.10.2023 - 19:53

İsrail hükümeti basın ofisi, Hamas'ın 7 Ekim'deki İsrail saldırılarında hayatını kaybeden ve kaybolan yabancı ülke vatandaşlarına ilişkin bir tablo paylaştı.

Tabloda, saldırılarda bir Türk vatandaşının hayatını kaybettiği, bir Türk vatandaşının da kayıp olduğu bilgisi yer aldı. Henüz, Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Türk Yahudi Toplumu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail'i doğruladı ve hayatını kaybeden Türk vatandaşının 1972 yılında İsrail’e yerleşen Avraam Avi Zakuto olduğunu duyurdu.

Mesajda, “7 Ekim Cumartesi sabahı İsrael’de yaşanan terör saldırısında 1972 yılında ailece İsrael’e yerleşen Türk vatandaşı, kardeşimiz Avraam Avi Zakuto’yu z’l da 52 yaşında kaybettik. acımız Çok büyük. Baruh Dayan haEmet.” denildi.