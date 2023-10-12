İsrail'de ölen Türk vatandaşının kimliği belli oldu
İsrail, Hamas saldırısında bir Türkiye vatandaşının öldüğünü diğerinin ise kayıp olduğunu duyurdu. Ankara'nın teyit etmediği bilgiyi Türk Yahudi Toplumu doğruladı.
İsrail hükümeti basın ofisi, Hamas'ın 7 Ekim'deki İsrail saldırılarında hayatını kaybeden ve kaybolan yabancı ülke vatandaşlarına ilişkin bir tablo paylaştı.
Tabloda, saldırılarda bir Türk vatandaşının hayatını kaybettiği, bir Türk vatandaşının da kayıp olduğu bilgisi yer aldı. Henüz, Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Türk Yahudi Toplumu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail'i doğruladı ve hayatını kaybeden Türk vatandaşının 1972 yılında İsrail’e yerleşen Avraam Avi Zakuto olduğunu duyurdu.
Mesajda, “7 Ekim Cumartesi sabahı İsrael’de yaşanan terör saldırısında 1972 yılında ailece İsrael’e yerleşen Türk vatandaşı, kardeşimiz Avraam Avi Zakuto’yu z’l da 52 yaşında kaybettik. acımız Çok büyük. Baruh Dayan haEmet.” denildi.
7 Ekim Cumartesi sabahı İsrael’de yaşanan terör saldırısında 1972 yılında ailece İsrael’e yerleşen Türk vatandaşı, kardeşimiz Avraam Avi Zakuto’yu z’l da 52 yaşında kaybettik.— Türk Yahudi Toplumu (@tyahuditoplumu) October 12, 2023
Acımız çok büyük ???
Baruh Dayan haEmet ??? pic.twitter.com/CGBN6l8TdV
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