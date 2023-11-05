İsrail'de protesto: 'Netanyahu istifa!'

Yayınlanma: 05.11.2023 - 11:10

Güncelleme: 05.11.2023 - 11:10

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’de başlattığı saldırılar devam ederken, Hamas tarafından düzenlenen Aksa Tufanı Operasyonu’nda çok sayıda İsrail vatandaşı Gazze’ye kaçırılarak esir alındı.

İsrailli esirlerin aileleri ve onlara destek vermek isteyen yüzlerce kişi, bbaşkent Tel Aviv’de ve işgal altındaki Kudüs’te protesto gösterisi düzenledi.

Tel Aviv’de toplanan göstericiler, “Netanyahu, çocuklarımızın yerine kendini Hamas'a teslim et” sloganları atarken, Kudüs’te ise Netanyahu’nun evinin önünde polis tarafından sert müdahaleye uğrayan göstericiler, Netanyahu’yu istifaya davet etti.

