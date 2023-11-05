İsrail'de protesto: 'Netanyahu istifa!'

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de ve işgal altındaki Kudüs’te Hamas tarafından esir alınanların yakınlarının düzenlediği protesto gösterisinde Başbakan Binyamin Netanyahu istifaya davet edildi.

İHA
Yayınlanma: 05.11.2023 - 11:10
Abone Ol google-news

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’de başlattığı saldırılar devam ederken, Hamas tarafından düzenlenen Aksa Tufanı Operasyonu’nda çok sayıda İsrail vatandaşı Gazze’ye kaçırılarak esir alındı.

İsrailli esirlerin aileleri ve onlara destek vermek isteyen yüzlerce kişi, bbaşkent Tel Aviv’de ve işgal altındaki Kudüs’te protesto gösterisi düzenledi.

Tel Aviv’de toplanan göstericiler, “Netanyahu, çocuklarımızın yerine kendini Hamas'a teslim et” sloganları atarken, Kudüs’te ise Netanyahu’nun evinin önünde polis tarafından sert müdahaleye uğrayan göstericiler, Netanyahu’yu istifaya davet etti.


Binyamin Netanyahu netanyahu istifa Protesto

İlgili Haberler

Erdoğan'dan peş peşe mesajlar: Netanyahu'yu sildik, attık

Erdoğan'dan peş peşe mesajlar: Netanyahu'yu sildik, attık
Netanyahu itiraf etti: Gazze'de kenar mahalleleri geçtik ama kayıplarımız var

Netanyahu itiraf etti: Gazze'de kenar mahalleleri geçtik ama kayıplarımız var

En Çok Okunan Haberler