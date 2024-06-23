İsrail'de protestoculardan 'seçim' çağrısı: Çok sayıda kişi gözaltına alındı!

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de binlerce hükümet karşıtı gösterici erken seçim çağrısı yaptı, caddeleri ateşe verdi.

İHA
Yayınlanma: 23.06.2024 - 00:24
İsrail'de protestoculardan 'seçim' çağrısı: Çok sayıda kişi gözaltına alındı!
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İsrail’de hükümet karşıtı gösteriler şiddetleniyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetini istemeyen binlerce İsrailli, başkent Tel Aviv’de Kirya Askeri Üssü ve Netanyahu’nun lideri olduğu Likud Partisi genel merkezinin önünde toplandı.

Netanyahu’ya tepki gösteren İsrailliler esir anlaşmasının imzalanmasını talep ederken, erken seçim çağrısı yaptı.

CADDELER ATEŞE VERİLDİ

İsrail başbakanının Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü politikayı protesto eden göstericiler caddeleri ateşe verdi.

Seçim çağrısı yapan İsraillilere müdahale eden polis hükümet karşıtı slogan atan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.


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