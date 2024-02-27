İsrail'de seçim: Filistin'de istifa

Yayınlanma: 27.02.2024 - 12:42

Güncelleme: 27.02.2024 - 12:42

İsrail halkı, ordunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları ve kuzeyde Lübnan hattında Hizbullah ile sınır boyunca süren çatışmaların gölgesinde yerel seçimler için oy verme işlemine başladı. Ülkede 5 yılda bir yapılan yerel seçimler, Hamas'ın 7 Ekim saldırıları ve İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılar nedeniyle 31 Ekim 2023'ten 27 Şubat 2024'e ertelenmişti.

İsrail'in Gazze çevresi ve Lübnan sınırında tahliye ettiği belde ve şehirlerin yer aldığı 14 yerel yönetimde ise seçimler yapılmayacak. Buralarda yaşayan İsrailliler, 19 Kasım'da oy kullanacak. İsrail İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkedeki 7,2 milyon kayıtlı seçmen, 12 bin sandıkta 241 belediye, bölge ve yerel meclis için oy kullanacak. Yerel saatle 07.00'da başlayan oy verme işlemi 22.00'a kadar devam edecek.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarda görev alan askerler için bölge içinde 12 sandık kurulduğunu, ülke genelinde 150'si mobil olmak üzere toplam 925 sandık hazırlandığını bildirdi. Askerlerin 20-27 Şubat tarihlerinde oy verebileceği kaydedildi.

ABBAS İSTİFAYI KABUL ETTİ

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Başbakan Muhammed Iştiyye'nin sunduğu hükümetin istifasını kabul etti.

Hükümetin istifasını kabul eden Abbas, Iştiyye ve bakanlardan yeni hükümet kuruluncaya kadar "geçici hükümet" olarak çalışmalarını sürdürmelerini istedi.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bugün düzenlenen haftalık kabine toplantısında Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a istifasını sunduğunu açıklamıştı.

Iştiyye "Karar, Filistin davası ve siyasi rejimimizin karşılaştığı benzeri görülmemiş şiddetli saldırıların yanı sıra Gazze'de halkımıza karşı uygulanan zorla aç bırakma, göçe zorlama gibi soykırım suçlarının gölgesinde alındı" demişti.