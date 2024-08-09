Savaş uçaklarını Ortadoğu'ya konuşlandırdı: 'İsrail-İran geriliminin ortasında...'

Yayınlanma: 09.08.2024 - 10:11

Güncelleme: 09.08.2024 - 10:11

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İsrail ile İran arasındaki gerilimin tırmanması ihtimaline karşı ABD'nin bazı beşinci nesil F-22 Raptor savaş uçaklarını Ortadoğu'ya yeniden konuşlandırdığını açıkladı.

Açıklamada, "F-22 Raptorlar, İran ya da vekilleri tarafından bölgesel tırmanma olasılığını azaltmak için ABD'nin bölgedeki kuvvet duruşu değişikliklerinin bir parçası olarak 8 Ağustos'ta ABD Merkez Komutanlığı sorumluluk alanına ulaştı" denildi.

Daha önce Pentagon, İsrail'e destek için Ortadoğu'ya ilave savaş gemileri ve uçaklar gönderdiğini ve füze savunma kabiliyetlerini konuşlandırmak için hazırlığını arttırdığını duyurmuştu.