Savaş uçaklarını Ortadoğu'ya konuşlandırdı: 'İsrail-İran geriliminin ortasında...'

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bazı beşinci nesil F-22 Raptor savaş uçaklarını Ortadoğu'ya yeniden konuşlandırdığını duyurdu.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 09.08.2024 - 10:11
Savaş uçaklarını Ortadoğu'ya konuşlandırdı: 'İsrail-İran geriliminin ortasında...'
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İsrail ile İran arasındaki gerilimin tırmanması ihtimaline karşı ABD'nin bazı beşinci nesil F-22 Raptor savaş uçaklarını Ortadoğu'ya yeniden konuşlandırdığını açıkladı.

Açıklamada, "F-22 Raptorlar, İran ya da vekilleri tarafından bölgesel tırmanma olasılığını azaltmak için ABD'nin bölgedeki kuvvet duruşu değişikliklerinin bir parçası olarak 8 Ağustos'ta ABD Merkez Komutanlığı sorumluluk alanına ulaştı" denildi. 

Daha önce Pentagon, İsrail'e destek için Ortadoğu'ya ilave savaş gemileri ve uçaklar gönderdiğini ve füze savunma kabiliyetlerini konuşlandırmak için hazırlığını arttırdığını duyurmuştu.


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