İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

İsrail'in, Suriye'nin Humus ilindeki Şuayerat Askeri havaalanına hava saldırısı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

AA
Yayınlanma: 09.08.2024 - 08:14
İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
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Suriye yönetimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait savaş uçaklarının Humus'taki Şuayerat Askeri havaalanına saldırı düzenlediğini iddia etti.

Paylaşımlarda, "Saldırıda 1 çocuk öldü, 10 sivil yaralandı. Maddi hasar meydana geldi" ifadeleri kullanıldı.

İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Şam ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ve İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.


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