İsrail'den ABD Kongresine teşekkür: UNRWA sorunun parçası

Yayınlanma: 23.03.2024 - 11:15

Güncelleme: 23.03.2024 - 11:25

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, UNRWA'nın sorunun parçası olduğunu ve çözümün parçası olamayacağını iddia etti.

UNRWA'nın Hamas sonrası Gazze'deki tablonun bir parçası olmayacağını savunan Katz, "Binlerce UNRWA çalışanı Hamas'ın terör faaliyetlerine katılıyor ve Ajansın tesisleri terörist amaçlarla kullanılıyor. Daha fazla ülkeyi ABD'yi takip etmeye ve bu kuruluşa fon sağlamayı yasaklamaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Katz, destekleri için ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson ve diğer yetkililere teşekkür etti.

ABD Kongresinde Demokratlar ile Cumhuriyetçilerin anlaştığı 1,2 trilyon dolarlık geçici bütçe tasarısında, İsrail'e yeni askeri yardımlar onaylanırken Gazze'ye insani yardım sağlayan UNRWA'ya Mart 2025'e kadar fon ayrılmaması öngörülmüştü.

ABD Temsilciler Meclisi, hükümetin kısmi kapanmasını önlemek için Demokrat Parti ile Cumhuriyetçi Partinin üzerinde anlaştığı ve içinde Pentagon bütçesinin de yer aldığı 1,2 trilyon dolarlık geçici bütçe tasarısını kamuoyuna açıklamıştı.

1012 sayfadan oluşan geçici bütçe tasarısında, kıtlık tehlikesinin yaşandığı Gazze'ye insani yardım sağlayan en önemli kuruluş olan UNRWA'ya 1 yıl boyunca hiç fon ayrılmaması öngörülmüştü.

Metinde, 2024 mali yılının sonu olan ekim ayına kadar, ayrıca 2025 mali yılında da mart ayına kadar UNRWA'ya fon sağlanmayacağı belirtilmişti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson, ABD medyasına yaptığı açıklamada, "sınır güvenliğine ve orduya daha fazla bütçe ayırmak ve UNRWA'ya bütçe vermemek"le övündüklerini söylemişti.

Öte yandan, aynı geçici bütçe tasarısında yer alan 886 milyar dolarlık ABD Savunma Bakanlığı Bütçesi kapsamında, İsrail'e önceki yıllarda olduğu gibi yaklaşık 4 milyar dolarlık askeri yardım öngörülmüştü.