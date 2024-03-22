Babacan'dan MÜSİAD'a İsrail ticareti tepkisi: 'Parayı duyunca bunların kafası duruyor'

Yayınlanma: 22.03.2024 - 17:46

Güncelleme: 22.03.2024 - 17:46

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken; AKP'nin 'İsrail ile ticaret' sessizliği devam ediyor. İsrail'e Türkiye'den giden ticaret gemilerinin önemli bir kısmının Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) üyesi iş adamlarına ait olması da tartışma yarattı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İsrail ile ticaret yapan şirketlere tepki gösterdi.

Babacan, şu ifadelerini kullandı:

"Parayı görünce bunların kafası bulanıyor, zihni dönüyor ve değerlerinden uzaklaşıyor. Elin Malezya'sı bırakın sevkiyatı, İsrail'e ürün götüren gemilerin Malezya limanlarına uğramasını yasakladı. Yani eğer bir gemi gelip geçerken benim limanıma bile uğramayamaz dedi"