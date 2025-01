İran, İsrail'i vurduğu yeraltı füze tesisini tanıttı

Ulusal televizyon kanalı IRIB TV'nin cuma günü paylaştığı görüntülerde, tesiste "yeni özel füzelerin" üretildiği belirtiliyor.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, videoda İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ve Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de görünüyor.

Devrim Muhafızları'na bağlı medya kuruluşu Tasnim'in aktardığına göre Hacızade, yeraltı füze tesisi için şu ifadeleri kullanıyor:

"Bu dağların altındaki yanardağ en kısa sürede patlayabilir."

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr, İsrail'e karşı Nisan ve Ekim aylarında düzenlenen saldırıların bir kısmının bu tesisten gerçekleştirildiğini aktarıyor.

#BREAKING The Aerospace Force of Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) on Friday unveiled what the state TV called "one of the underground missile cities of the IRGC".

"The volcano lying under these mountains can erupt in the shortest time possible," the report says. pic.twitter.com/nIPb6IxBpX