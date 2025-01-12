İran, İsrail'i vurduğu yeraltı füze tesisini tanıttı

Yayınlanma: 12.01.2025 - 12:45

Güncelleme: 12.01.2025 - 12:45

Ulusal televizyon kanalı IRIB TV'nin cuma günü paylaştığı görüntülerde, tesiste "yeni özel füzelerin" üretildiği belirtiliyor.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, videoda İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ve Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de görünüyor.

Devrim Muhafızları'na bağlı medya kuruluşu Tasnim'in aktardığına göre Hacızade, yeraltı füze tesisi için şu ifadeleri kullanıyor:

"Bu dağların altındaki yanardağ en kısa sürede patlayabilir."

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr, İsrail'e karşı Nisan ve Ekim aylarında düzenlenen saldırıların bir kısmının bu tesisten gerçekleştirildiğini aktarıyor.

#BREAKING The Aerospace Force of Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) on Friday unveiled what the state TV called "one of the underground missile cities of the IRGC".

"The volcano lying under these mountains can erupt in the shortest time possible," the report says. pic.twitter.com/nIPb6IxBpX — Iran International English (@IranIntl_En) January 10, 2025

İsrail ordusu, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına nisanda saldırı düzenlemiş, Devrim Muhafızları Ordusu'ndan iki tuğgeneralle üç kişiyi daha öldürmüştü. Bunun üzerine İran, yaklaşık 170 drone ve 120 balistik füze kullanarak İsrail'e misilleme yapmıştı. Bir İsrailli çocuğun şarapnel nedeniyle yaralandığı bildirilmişti.

Hamas lideri İsmail Haniye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da 31 Temmuz'da öldürülmesi gerginliği tekrar artırmıştı. İran, 1 Ekim'deki misillemesinde 180 füze fırlatmıştı. İsrail de buna karşılık İran'daki askeri hedefleri vurmuştu.

İsrail'in sağcı gazetesi Jerusalem Post, füze tesisi tanıtımını "İsrail'e saldırı düzenlenen tesis açığa çıktı" başlığıyla paylaştı.