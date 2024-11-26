İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı: 6 bina hedef alındı

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye ve çevresine bölgesine hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı: 6 bina hedef alındı
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 26.11.2024 - 13:04

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye ve çevresine hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırılar sonrası, bölgeden toz ve dumanlar yükseldi.

Saldırıdan kısa süre önce İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından, bölgedeki 6 binanın işaretli olduğu 6 harita paylaşarak saldırı tehdidinde bulunmuştu.

KİRYAT SHMONA'YA ROKET SALDIRISI

İsrail Yangın ve Kurtarma Kurumu'na göre, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Shmona kentine atılan bir roket bir binaya isabet ederek hasar verdi.

İtfaiye ekipleri, kentte ve çevre bölgelerde roket sirenlerinin çalmasından kısa bir süre sonra meydana gelen saldırı bölgesine müdahale etti.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.


Etiketler: #israil #Lübnan

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