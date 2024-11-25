Erdoğan'dan 'İsrail ile ticaret' çıkışı: Hedefinde 'İşbirlikçi' sloganları var

Yayınlanma: 25.11.2024 - 19:19

Güncelleme: 25.11.2024 - 20:04

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Saray'da gerçekleştirilen toplantı, 2,5 saat sürdü.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

"TÜM SORUNLARI ÇÖZDÜK İDDİASINDA DEĞİLİZ"

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet'te şiddetin olmadığı bir Türkiye ve dünya için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğimizi özellikle vurgulamak istiyorum. Türkiye bizim hükümetlerimiz döneminde şiddetin her çeşidiyle mücadelede tarihi kazanımlar elde etmiştir.

Kadın hakları konusunun araçsallaştırılmasına izin vermeden kadınların hayatın her alanında hak ettiği yere gelmesi için çaba harcadır. Son 22 yılda çok kapsamlı reformları devreye aldık. Elbette tüm sorunları çözdük iddiasında değiliz. Nice yanlış uygulamanın düzeltildiği tartışmasız bir gerçektir. İnşallah bugünün sorunları da yarın önümüze çıkmayacak. Kadınlarla dayanışma içinde fiziki ve psikolojik şiddete karşı mücadelemizi devam ettireceğiz.

"'İŞBİRLİKÇİ' İFTİRASI ATANLAR..."

İnsanlığımızın sınandığı imtihan günlerinde Filistin halkına kardeşlik görevini yerine getirmemizin gayretindeyiz. Böyle insani bir meseleden siyasi rant devşirmeye çalışan siyaset tüccarlarını bugüne kadar muhatap almadık, bundan sonra da almayız. 50 bin masumun kanı üzerinden oy hesabı güdenleri önce Allah'a sonra da aziz milletimizin vicdanına havale ediyoruz.

14-28 Mayıs seçim sürecinde Suriyeli mazlumlara yönelik ırkçı söylemlerin hesabını versinler. Bizim Filistin davasına sağladığımız desteğin zekatı bile bunların tamamının yaptığından kat be kat fazladır. Şahsımıza, partimize ve iktidarımıza 'işbirlikçi' iftirası atanlar önce Filistin direnişine terör yaftası vuranlarla kurdukları işbirliğini sorgulasınlar

"İSRAİL'LE TİCARETİ TAMAMEN KESEREK..."

Türkiye olarak İsrail'in saldırgan politikasına en güçlü tepkiyi veren ülkelerden biriyiz. Gazze'ye gönderilen insani yardımlar noktasında da 86 bin tona yaklaşan yardım miktarıyla ilk sırada yer alıyoruz. İsrail'le ticareti tamamen keserek 9,5 milyarlık ticaret hacminden sarfı nazar ettik.

"EYVALLAH ETMEYİZ"

Türkiye'nin ufkunu açan, yolunu aydınlatan, millete ve memlekete hayrı dokunacak her öneriye kapımızı ardına kadar açık tutuyoruz. Zorbalığa, kabadayılığa, komisyon basıp terör estirilmesine de hiçbir surette eyvallah etmeyiz.

Meclisimizden yansıyan sahneler hepimizin yüzünü kızartmış, muhalefetin hizmet gibi derdinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Herkesin sorumluluk duygusuyla hareket ederek Gazi meclisimizin milletimizin gözündeki konumuna gölge düşürmeyeceğine inanıyorum."