İsrail'den Erdoğan'ın sözlerine yanıt! 'İlişkilerin kopması' talimatı...
İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen "Büyük Filistin Mitingi"nde İsrail'e yönelik açıklamalarına tepki göstererek, İsrail-Türkiye ilişkilerinin "yeniden değerlendirileceğini" duyurdu.
İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen "Büyük Filistin Mitingi"nde İsrail'e yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.
Eli Cohen, İsrail-Türkiye ilişkilerinin "yeniden değerlendirileceğini" duyurdu.
Eli Cohen, "Türkiye'den gelen sert açıklamalar karşısında, İsrail-Türkiye ilişkilerinin yeniden değerlendirilmesi amacıyla Türkiye'deki diplomatik temsilcilerin geri dönmesi talimatını verdim" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP İstanbul İl Başkanlığınca Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen "Büyük Filistin Mitingi"nde yaptığı konuşmada, İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, Netanyahu hükümetine karşı sert açıklamalarda bulunmuştu.
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