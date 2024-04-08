İsrail'den Gazze açıklaması: Saldırılar devam edecek

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, 7 Ekim'den beri on binlerce ton bomba atarak 33 binden fazla Filistinlinin ölümüne ve 75 binden fazlasının yaralanmasına yol açan Gazze Şeridi'ndeki saldırıların devam edeceğini belirtti.

AA
Yayınlanma: 08.04.2024 - 09:00
İsrail'den Gazze açıklaması: Saldırılar devam edecek
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İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, Hizbullah'la yaşanan çatışma ve İran'la aralarındaki gerginliğe değindiği açıklaması İsrail ordusu tarafından yayımlandı.

Halevi, İsrail ordusunun, "İran'a karşı yakın ve uzak yerlerde nasıl etkili hareket edeceğini ve İran'la hem saldırı hem de savunma açısından nasıl baş edeceğini bildiğini" öne sürdü.

Gazze'deki saldırılarının devam ettiğini ve bunu durdurmaktan "çok uzakta" olduklarını belirten Halevi, ülkesinin Hizbullah ile çatışmalarına ilişkin ise "Hizbullah'ın savaşa katılmasının bedelini giderek daha fazla ödediğini" savundu.

Halevi, İsrail'in Hizbullah ile çatışmaların sürdüğü kuzeyde savaş olasılığına da hazırlandığını belirtti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500’ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 175 Filistinli öldürüldü, 75 bin 886 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.


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