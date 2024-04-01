Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden gelen görüntüler hakkında açıklama yaptı

Dışişleri Bakanlığı: Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden gelen görüntüler, İsrail'in Filistin halkını kasıtlı ve sistematik bir şekilde yok etmeyi hedeflediğinin delilidir.

AA
Yayınlanma: 01.04.2024 - 19:21
Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden gelen görüntüler hakkında açıklama yaptı
Abone Ol google-news

İsrail güçleri, kuşatma altında aldığı Gazze Şeridi’nin en büyük sağlık merkezi Şifa Hastanesi’nden çekildi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, operasyonun sona erdiği ve tüm askerlerin bölgeden ayrıldığı belirtildi. Açıklamada, 18 Mart’ta başlayan kuşatma sırasında 900 Filistinlinin gözaltına alındığı, en az 200 kişinin öldürüldüğü ifade edildi.

İsrail ordusunun  El-Şifa hastanesinden çekilmesinin ardından ortaya çıkan görüntülerde Gazzeliler yakınlarının cansız bedenlerini bulmaya çalıştı.

Ortaya çıkan görüntüler hakkında ise Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. 

Yapılan açıklamada; "Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden gelen görüntüler, İsrail'in Filistin halkını kasıtlı ve sistematik bir şekilde yok etmeyi hedeflediğinin delilidir." ifadelerine yer verild.

 

 


açık haberleri açıklama haberleri Cumhuriyet haberleri Gazze Şeridi haberleri görüntüler haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP'nin yerel seçim hüsranı: Erdoğan açıklamasını erteledi

AKP'nin yerel seçim hüsranı: Erdoğan açıklamasını erteledi
Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı Kova burcu yorumu
İstanbul ve Ankara'da belediye meclis çoğunluğu CHP'de!

İstanbul ve Ankara'da belediye meclis çoğunluğu CHP'de!
Seçim sonuçlarına sevindiği için… Tuna Kiremitçi’nin TRT 2 ‘deki programı iptal edildi!

Seçim sonuçlarına sevindiği için… Tuna Kiremitçi’nin TRT 2 ‘deki programı iptal edildi!
TİP lideri Erkan Baş Gebze'de yüzde 20'yi geçemedi

TİP lideri Erkan Baş Gebze'de yüzde 20'yi geçemedi
2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü: İstanbul’da tarihi yapılar kırmızı ışıkla aydınlatılacak

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü: İstanbul’da tarihi yapılar kırmızı ışıkla aydınlatılacak
Yerel seçim sonrası ilk 'erken seçim' çağrısı Yeniden Refah Partisi'nden geldi: 'Bir mecburiyettir'

Yerel seçim sonrası ilk 'erken seçim' çağrısı Yeniden Refah Partisi'nden geldi: 'Bir mecburiyettir'
‘Kızılcık Şerbeti’ ekibi Cannes yolcusu!

‘Kızılcık Şerbeti’ ekibi Cannes yolcusu!