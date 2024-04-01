Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden gelen görüntüler hakkında açıklama yaptı

Yayınlanma: 01.04.2024 - 19:21

Güncelleme: 01.04.2024 - 19:22

İsrail güçleri, kuşatma altında aldığı Gazze Şeridi’nin en büyük sağlık merkezi Şifa Hastanesi’nden çekildi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, operasyonun sona erdiği ve tüm askerlerin bölgeden ayrıldığı belirtildi. Açıklamada, 18 Mart’ta başlayan kuşatma sırasında 900 Filistinlinin gözaltına alındığı, en az 200 kişinin öldürüldüğü ifade edildi.

İsrail ordusunun El-Şifa hastanesinden çekilmesinin ardından ortaya çıkan görüntülerde Gazzeliler yakınlarının cansız bedenlerini bulmaya çalıştı.

Ortaya çıkan görüntüler hakkında ise Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada; "Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden gelen görüntüler, İsrail'in Filistin halkını kasıtlı ve sistematik bir şekilde yok etmeyi hedeflediğinin delilidir." ifadelerine yer verild.