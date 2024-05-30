İsrail'den Hamas iddiası: 15 bin savaşçı öldürüldü

Yayınlanma: 30.05.2024 - 10:52

Güncelleme: 30.05.2024 - 10:52

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bugüne kadar yaşanan en uzun ve en ölümcül savaşın yaklaşık sekizinci ayında öldürüldüğü tahmin edilen Filistinli Hamas hareketi savaşçılarının sayısını açıkladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda öldürüldüğü tahmin edilen Hamas savaşçılarının sayısını açıkladı.

Newsweek'e konuşan bir IDF sözcüsü, “Hamas'ın savaştan önceki toplam gücünün 30 bin civarında” olduğunu savundu.

Sözcü, “Değerlendirmelerimize, bildirilen güçlere ve gerçekleştirdiğimiz saldırılara dayanarak, IDF ile çatışmalarda yaklaşık 15 bin kişinin öldüğünü anlıyoruz” diye konuştu.

7 Ekim'den bu yana çok sayıda Hamas savaşçısının yaralandığı ya da yakalandığı öne sürülürken, çatışma boyunca binlerce Filistinlinin daha Hamas'ın saflarına katıldığı iddia edildi.

Sözcü ayrıca, Hamas savaşçılarından oluşan bir tugay ve dört taburun, İsrail güçlerinin son zamanlarda uluslararası tartışmaların ortasında saldırılarını genişlettiği güneydeki Refah kentinde aktif olduğuna inanıldığını söyledi.

HAMAS İDDİALARI REDDETTİ

Hamas sözcüsü Bassem Naim, IDF tarafından “15 bin Hamas savaşçısının öldürüldüğü” iddialarını reddetti.

Naim, “Bunlar onların rakamları ve bunları yazmakta özgürler. Bunlar yanlış” ifadelerini kullandı.

Hamas'ın gerçek gücünün ne kadar olduğu sorusuna Naim, “Herhangi bir rakamdan bahsedemeyiz” yanıtını verdi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 171 Filistinli öldürüldü, 81 bin 420 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.