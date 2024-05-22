‘İsrail’i Netanyahu’dan, Gazze’yi Hamas’tan kurtarmak lazım’

Yayınlanma: 22.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.05.2024 - 04:00

İsrail, UCM’yi kuran Roma Statüsü’ne taraf değil. Filistin ise statüyü 2015 yılında onaylayarak taraf oldu. Eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) yargıcı, diplomat Rıza Türmen, süreci Cumhuriyet’e değerlendirdi. Türmen, “Henüz ortada tutuklama müzekkeresi yok. Bu yetki üç yargıçtan oluşan Ön yargılama dairesine ait. Reddederse mesele kapanır. Kabul ederse UCM’ye taraf devletler bu kişiler kendi ülkelerine geldiklerinde bu kişileri yakalayıp Lahey’e gönderme yükümlülüğü altında” dedi.

Türmen talebin, “İsrail’in yalnızlığını gösterdiğini ve bunun siyasi sonuçları da olan bir hukuki kara leke olduğunu” söyledi. Türmen, İsrail ve ABD’nin UCM’yi etkilemeye çalıştığını ve bunun da Roma Statüsü’ne göre suç olduğuna işaret etti. Türmen, “Bu girişimler Filistin sorununun çözümüne ışık tutuyor. Filistin sorununun çözümü için iki şey lazım. Bir tanesi; Gazze’yi Hamas’tan kurtarmak, ikincisi İsrail’i Netanyahu ve onun sağcı ortaklarından kurtarmak. Ancak o zaman iki devletli çözüm ufukta gözükebilir” ifadelerini kullandı.

