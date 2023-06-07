İsrail, hava taksilerinin ilk uçuş testini gerçekleştirdi

Yayınlanma: 07.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 07.06.2023 - 09:53

İsrail İnovasyon Kurumu (IIA) tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, Kayserya kasabasının kentsel hava sahasında geçen hafta gerçekleştirilen uçuş testinde, yolcu ve ağır yük taşıyabilen iki eVTOL (elektrikli dikey kalkış ve iniş) modeli araç kullanıldı.

Test edilen iki modelden biri olan EH216-S, Çinli Guangzhou EHang Akıllı Teknoloji şirketi tarafından üretildi. Araç, toplam ağırlığı 220 kilograma kadar olan iki yolcu taşıma ve 30 kilometre uçma kapasitesine sahip. EHang uzmanlarından oluşan bir ekip, yardım etmek ve İsrailli ekibi eğitmek üzere testten önce ülkeye geldi.

Test edilen diğer model ise EH216-S ile aynı yolcu ve yük kapasitesine sahip olup 160 kilometre uçuş menzili bulunan İsrail yapımı Air Zero idi. Kurum, testin başarılı olduğunu ancak her iki modelin de testte yolcu taşımadığını bildirerek, uçuş mesafesi ve yük ağırlıklarının sonraki testlerde kademeli olarak artırılacağını kaydetti.

2019 yılında başlatılan İsrail Ulusal İnsansız Hava Aracı İnisiyatifi, trafik tıkanıklığının azaltılmasına yardımcı olmayı ve ilaç, aşı, tıbbi ekipman, perakende ürünler gibi malzemelerin taşınması için ulusal bir havayolu ağı kurmayı amaçlıyor.