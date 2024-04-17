İsrail'den İran'a misilleme hazırlığı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'u bir arada kabul etti. David Cameron, İsrail ziyareti sırasında, İsrail'in İran'a karşı misilleme yapmaya kararlı olduğunu söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.04.2024 - 15:48
İsrail'den İran'a misilleme hazırlığı
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İsrail basın ofisinden yapılan açıklamada, Herzog'un Cameron ve Baerbock'u Batı Kudüs'te ağırladığı belirtildi. Açıklamada, Herzog'un İran'ın düzenlediği saldırılarda İngiltere ve Almanya'nın İsrail'in yanında durması nedeniyle Cameron ve Baerbock'a teşekkür ettiği ifade edildi.

"İsrail'in halkını savunma konusunda kararlı olduğunu" dile getiren Herzog'un Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasının öncelikleri aralarında olduğunu da dile getirdiği aktarıldı.

Cameron, İsrail'in misilleme kararını "İsraillilerin harekete geçme kararı aldıkları açık," diyerek duyurdu ve İsrail'in bu eylemini olabildiğince az tırmandırıcı bir şekilde gerçekleştirmesini umduğunu belirtti. Aynı zamanda, Batılı ülkeler İsrail'in misilleme kapsamını sınırlamak umuduyla İran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımlar getirilmesi planlarını tartışıyor.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in bu kararı, İran'ın geçtiğimiz Cumartesi günü yaptığı, onlarca yıl süren dolaylı çatışmaların ardından gerçekleşen ilk doğrudan saldırı olan füze ve insansız hava aracı saldırılarına yanıt olarak alındı.

İran'ın saldırıları, 1 Nisan'da İsrail'in Şam'daki İran büyükelçiliği kompleksine düzenlediği ve iki generalin ölümüyle sonuçlanan hava saldırısına tepki olarak gerçekleşti. İsrail ve İran destekli Hamas arasındaki savaş altı ayı aşkın süredir devam ederken, diplomatlar İsrail ile İran arasında doğrudan bir çatışmanın önlenmesi için çözüm yolları arıyor.

Netanyahu'nun savaş kabinesi, bu hafta İtalya'da toplanacak olan G7 büyük demokrasiler grubu ile koordineli yaptırımların uygulanması konusunda görüşmeler yapacak. Batı ülkeleri, özellikle ABD, İsrail'in Hamas'a karşı sürdürdüğü kampanyayı başlangıçta güçlü bir şekilde desteklemiş olmasına rağmen, yüksek sivil kayıplar nedeniyle rahatsızlık duyuyor ve derhal ateşkes çağrısı yapıyor.

Gazze'deki insani kriz bağlamında, hem ABD hem de İsrail bu ay yardım erişiminin önemli ölçüde iyileştiğini belirtti. Ancak yardım kuruluşları, sağlanan gıda ve tıbbi malzemenin yetersiz kaldığını ve insani felaketi önlemeye yetmediğini ifade etti.


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