İsrail'den İran'a 'nükleer silah' uyarısı: Tehdit durumunda müdahaleye hazırız

23 Eylül 2022 Cuma, 17:39

İsrail Başbakanı Yair Lapid, BM Genel Kurulu'nde yaptığı konuşmada İran'a yönelik sert mesajlar gönderdi.

Yair Lapid, İran'ın nükleer silah geliştirmesi durumunda uluslararası toplumun "askeri güç" kullanması gerektiğini savundu.

Lapid, "İran'ın nükleer silah edinmesini engellemenin tek yolu, güvenilir bir askeri tehdidi masaya koymaktır" dedi.

Lapid, asker seçeneğin masaya koyulması durumunda İran ile "daha güçlü ve daha uzun vadeli bir anlaşma" üzerinde müzakere edebilmenin mümkün olacağını söyledi.

Başbakan Lapid, "İran, nükleer programını geliştirirse küresel tepkinin sözle değil, askeri güçle olacağı konusunda açıkça bilgilendirilmelidir" ifadelerini kullandı.

Lapid ayrıca, İsrail'in, kendisine yönelik bir "tehdit" hissetmesi durumunda İran'a müdahale etmeye hazır olacağını belirterek, "İran nükleer silah elde etmeyecek" diye konuştu.