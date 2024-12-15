İsrail'den İrlanda kararı: Büyükelçiliğini kapatıyor

Yayınlanma: 15.12.2024 - 17:41

Güncelleme: 15.12.2024 - 17:41

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine UAD'de açtığı "soykırım" davasına müdahil olma kararının ardından Dublin'deki büyükelçiliğin kapatılacağını söyledi.

Saar, Dublin'in Tel Aviv ile ilişkilerinde "tüm kırmızı çizgileri aştığını" öne sürdü.

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, 28 Mayıs'taki kabine toplantısının ardından yazılı açıklama yaparak, ülkesinin Filistin devletini resmen tanıdığını duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi ise İrlanda'nın Filistin devletini tanımasına tepki olarak büyükelçisini geri çağırmıştı.

İrlanda, 11 Aralık'ta Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine UAD nezdinde açtığı "soykırım" davasına müdahil olmak için başvuru yapacağını belirtmişti.

İrlanda Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hükümetin, Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin'e Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından İsrail aleyhine UAD'de açılan "soykırım" davasına müdahillik başvurusu yapmasına onay verdiği duyurulmuştu.

Savunma Bakanı Martin, kararın alındığı Bakanlar Kurulunun ardından yaptığı açıklamada, "İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği ve 44 bin kişinin ölümüne ve milyonlarca sivilin yerinden edilmesine yol açan askeri eylemlerin amacı ve etkisi nedeniyle Filistin halkı toplu bir şekilde cezalandırılmıştır" demişti.

Güney Afrika, geçen yıl kasım ayında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının soruşturulması için Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvuruda bulunmuştu. Güney Afrika, 29 Aralık 2023'te de 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine UAD'de dava açmıştı.